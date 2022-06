O pré-candidato a deputado federal Kita Maciel (Podemos) participou ao lado do pré-candidato ao governo, Ronaldo Dimas, do lançamento da pré-candidatura do vereador Júnior Trindade (Podemos) a deputado federal em Dianópolis. Durante o evento, Kita falou da necessidade das regiões sul e sudeste voltar a ter representantes no Congresso Nacional.

da redação

“Um deputado federal tem condições de destinar mais de R$ 30 milhões por ano em emendas impositivas. A diferença que parte deste dinheiro fará para o sul e sudeste do Tocantins é enorme”, ressaltou Kita que cumpriu agenda em outras cidades da região e recebeu apoio de vários líderes políticos.