Por Redação

Seguindo o roteiro por todas as regiões do Tocantins, a senadora e pré-candidata à reeleição, Kátia (Progressistas), recebeu um reforço de peso à campanha nesta quarta-feira em Colinas. Durante reunião no auditório Joel Camilo da Silva, que uniu pessoas de diversos setores da sociedade, Kátia recebeu o apoio do ex-prefeito do município, José Santana. Também se uniram ao projeto de Kátia vereadores do município, que formam maioria na Câmara.

José Santana foi prefeito de Colinas por quatro mandatos. Durante o encontro, Santana lembrou da importância da boa relação com Brasília para o desenvolvimento do município e ressaltou o trabalho e a articulação da senadora Kátia no Congresso.

“A Kátia tem visão holística porque consegue enxergar além do universo dos municípios. Por isso ela é grande, inclusive internacionalmente, e consegue entender o que se passa em todo o Estado do Tocantins”, destacou.

A relação da senadora Kátia com Colinas não é de hoje. Só em emendas destinadas por ela o município já recebeu quase R$ 6 milhões em recursos. Por isso, o movimento em prol da pré-candidatura de Kátia cidade só aumenta: declararam apoio, além de Santana, os vereadores: Antônio Azia, Romerito, Ronivon,

Rosinara, Genivaldo, Deuline e o presidente da Câmara, vereador Leandro Coutinho.

A professora Raimundinha, ex-vereadora do município e companheira de luta da senadora Kátia, declarou mais uma vez seu apoio ao projeto da parlamentar.

“Eu acredito na senadora. Pela sua forma de ser determinada e competente. Traz orgulho para nós mulheres”, disse.

Falando aos moradores da região, Kátia relembrou sua trajetória de força e destacou: “não sou maior nem melhor que ninguém, mas tenho sim algo muito valioso para oferecer que é a experiência. E esta deve ser valorizada!”, declarou.

O mesmo reconhecimento foi compartilhado pelo pré-candidato a deputado Fred Sodré: “Minha alegria está em levar o nome da senadora pelo Estado”, disse.

Na ocasião também prestigiaram a senadora o pastor e presidente municipal do Partido Progressistas Adalberto, os ex-vereadores Junior Pacheco, Roni Farias, Paula do Cacau, Marceli Rodrigues e a diretora da Diretoria Regional de Ensino, Josefa Almeida, além do ex-prefeito de Presidente Kennedy, Ailton.