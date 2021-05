Na avaliação da fonte ligada ao prefeito de Paranã, a senadora Katia Abreu (Progressistas/antigo PP) chegou a defender o nome de Gutierres Torquato na disputa a deputada estadual pelo seu partido e da filiação de Eduardo Fortes ao PSB para disputar a Câmara Federal junto com ex-prefeito de Palmas e presidente da sigla, Carlos Amastha. Enquanto isso e no mesmo grupo, o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, sem mandato, perde seus principais aliados em Gurupi e muitos deles sinalizam seguir com Carlesse no PSL.

por Wesley Silas

Com preparativo de campanha eleitoral para deputado estadual encaminhada, o ex-vereador Eduardo Fortes (DEM) tem sido um dos nomes lembrados numa região de poucos candidatos competitivos para as eleições de 2022.

Entre as notícias quentes de bastidores é uma suposta costura de candidatura de Eduardo Fortes no partido de Amastha que estaria mais para garantir a eleição do ex-prefeito de Palmas diante ao desafio do PSB conseguir garimpar, aproximadamente, 80 mil votos, numa chapa partidária a federal com promessa de eleição de apenas um nome.

Laurez perde apoio de lideranças e PSL de Carlesse cresce

Faltando mais de um ano para as eleições, político sem mandato buscam se manter no centro das atenções para defender seus projetos políticos para 2022. Trata-se de um trabalhado de bastidor duro como é o caso do ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira que depois 05 meses e 19 dias de ter deixado o poder perdeu, praticamente, todos os vereadores aliados na Câmara de Gurupi e enfrenta dificuldade em receber apoio de prefeitos da região, como são os casos de Formoso Heno Rodrigues (PTB) que deve seguir com presidente do partido, deputado Toinho Andrade, assim como Júnior Marajó em Cariri com Carlos Gaguim (Republicanos) e o prefeito de Peixe, Cezinha (MDB), ligado ao grupo da deputada federal Dulce Miranda (MDB).

“Pelo que tenho visto, hoje na Câmara de Vereadores de Gurupi acompanha o Laurez apenas a vereadora Marilis Fernandes (Progressista) e 08 vereadores deverão apoiar a Adriana Aguiar (PSL) para federal. O vereador Valdônio Rodrigues é uma incógnita, mas o restante dos vereadores eu asseguro que não acompanham o Laurez”, disse um vereador ex-aliado de Laurez ao Portal Atitude.

A filiação do governador Carlesse ao PSL promete ainda provocar efeito dominó em Gurupi com migração de vários ex-aliados do prefeito Laurez.

“Segundo consegui apurar, o Rodrigo Maciel (PSL), encontra-se no grupo da secretária Adriana e sairá candidato a deputado. O vereador Ivanilson Marinho busca segurança jurídica para sair do Solidariedade para se filiar no PSL para concorrer a estadual. O vereador André Caixeta também está no grupo da secretária Adriana e estão avaliando o Cesar da Farmácia a vamos conversar com a Leda Perine. Tanto aqui em Araguaína como em Gurupi a visão dos políticos mais experientes é que o cenário só favorece o Laurez para disputar uma vaga a federal, caso ele não esteja tentando uma vaga de senado em outro grupo”, disse um vereador e membro de uma comitiva da inauguração da ETI em Araguaína.