Da redação

À medida em que a campanha vai esquentando mudam também as estratégias dos candidatos. Na corrida pela reeleição ao Senado, Kátia tem apresentado nos eventos em que participa os seus dois suplentes: o empresário Fernando Iberê e o vereador de Araguaína soldado Alcivan. A união continua firme e forte, só que agora os suplentes começarão a visitar os segmentos onde tem melhor trânsito, levando o nome de Kátia e o mote da campanha: falar de gente.

Primeiro suplente de Kátia, Fernando Iberê, 46 anos, é empresário pioneiro em Palmas e empreendedor no setor imobiliário no Tocantins há mais de 20 anos. Traz para a campanha a relação com o empreendedorismo e a experiência de quem sabe como gerar emprego no Estado. Nas últimas semanas Iberê já tem percorrido imobiliárias e conversado com pessoas de outros ramos. Recentemente esteve com o presidente da Faciet, Fabiano Parafuso, entidade que atende em sua maioria micro e pequenas empresas.

“Queremos visitar o maior número possível de empresas, dos mais diversos segmentos, conversando e levando as propostas da senadora. Vamos organizar também uma agenda com a Faciet para visitar os comércios, pelo menos dos maiores municípios do Tocantins. E ainda vamos conversar com empresários de outros segmentos”, adiantou Fernando Iberê, que estreia na vida pública.

Ao lado de Fernando Iberê e Kátia está alguém que tem experiência de sobra na política. Alcivan José Rodrigues tem 46 anos, é militar da reserva e hoje está no seu quarto mandato como vereador de Araguaína, cidade onde nasceu. A articulação do Soldado Alcivan com as forças de segurança rendeu recentemente o apoio da Associação de Praças da Polícia e Bombeiros Militares de Araguaína, entidade que tem cerca de 700 associados. Ele deve continuar a conversa com o segmento e intensificar o diálogo com as mais diversas categorias de Araguaína, cidade que conhece bem, e região.

“Vou fazer o que mais gosto, que é política com responsabilidade e sempre buscando o voto. Costumo dizer que o político que não vive para servir não serve para viver. Temos no sangue essa missão de cuidar das pessoas e, ao lado da senadora Kátia e do Fernando Iberê, tenho certeza que vamos contribuir muito com o nosso Tocantins”, disse Alcivan.

Nesta quarta-feira os dois suplentes acompanharam a senadora Kátia em uma série de agendas em Araguaína. A partir da semana que vem eles devem dividir as agendas e intensificar a divulgação das propostas de Kátia nos segmentos que melhor conhecem.

Conheça um pouco mais sobre Fernando Iberê e Soldado Alcivan:

Fernando Iberê

Fernando Iberê, 46 anos, casado, três filhas. É bacharel em Direito, empresário pioneiro em Palmas e empreendedor no setor imobiliário no estado do Tocantins há mais de 20 anos. Administra empreendimentos e empresas nas principais cidades do Tocantins, dentre elas Palmas, Araguaína, Porto Nacional e Gurupi.

Iberê vem com a sua experiência e bagagem do empreendedorismo, para somar junto aos serviços da Senadora, fortalecendo o diálogo entre o setor público e o privado. Buscando resultados concretos para gerar mais emprego e renda, fortalecer o empreendedorismo no estado, a qualificação do trabalhador e a melhoria das condições de vida dos tocantinenses.

Soldado Alcivan

Alcivan José Rodrigues tem 46 anos, sendo natural de Araguaína, é casado e possui três filhos. Hoje Militar da reserva, pós-graduado em história e bacharel em direito. Em 1994, aos 19 anos de idade, ingressou na Polícia Militar do Tocantins, e nela, continuou sua atuação política, sendo em 2000 um dos diretores da Associação de Cabos e Soldados da PMTO. Concorreu duas vezes a vereador, em 2000 e 2004, conseguindo a suplência nesta última. Já em 2008 foi o vereador mais votado do Progressistas, partido em que continua até hoje, no seu quarto mandato como vereador.

Alcivan traz para a chapa de Kátia a experiência política, a voz da Segurança Pública e valores que casam com os da senadora Kátia: amor à família e, cristão praticante que é, a fé em Deus.