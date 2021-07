por Wesley Silas

Depois do episódio do Jalapão, a senadora Kátia Abreu voltou a atacar o governador Mauro Carlesse. Desta vez ela contextualizou seu novo discurso no não comparecimento do governador na CPI da Covid e propôs um live para governador esclarecer a população do Tocantins sobre investigações relacionadas à condução da pandemia no estado.

“Eu gostaria de desafiar o governador Carlesse a fazer uma live comigo aberta ao povo do Tocantins e responder as perguntas que tantos trazem no peito e, acalentam no seu íntimo e queriam falar e dizer para o Governador. Eu o desafio a participar das CPI simulada via live e seus assessores que estão vendo este vídeo podem marcar dia e hora que eu adapto à minha agenda”, disse a senadora.

Em resposta, o governador Mauro Carlesse disse que as denúncias entregues à Polícia Federal citada pela senadora partiu do próprio governo e em seguida pediu para a senadora usar a mesma rede social para esclarecer o episódio “de grilagem de terras” em Campos Lindos.

“A documentação referente a esta aquisição está disponível, inclusive todos sabem que a denúncia partiu do governo. Agora seria interessante a senhora senadora , antes de exigir explicações em redes sociais, esclarecer nesta mesma rede, ao povo tocantinense, o episódio da grilagem de terras em Campos lindos que de fato está na mira da justiça. Não pode desviar o foco desta questão, tem que explicar e prestar contas desse escândalo Senadora! Está em todas as manchetes e a senhora não disse nada sobre isso!”, rebateu.