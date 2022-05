Share on Twitter

A Senadora Kátia Abreu (PP) afirmou por meio de nota nesta sexta-feira (13) que não passa do boatos sobre seu apoio ao pré-candidato ao governo Osires Damaso e que não vai compor a chapa com o deputado.

Da redação

Na nota, a Senadora reitera compromisso com o governador Wanderlei Barbosa.

Nota à imprensa

Na tarde desta sexta-feira, 13, fui surpreendida com a informação veiculada na imprensa de que eu sairia como candidata ao Senado na chapa do deputado Osires Damaso (pré-candidato ao governo do Estado).

Quero ressaltar minha admiração pela pessoa do deputado Damaso e pelo seu desempenho como político, mas até aqui deixei claro meu apoio à candidatura do governador do Tocantins Wanderlei Barbosa.

Minha responsabilidade e amor pelo Tocantins são maiores do que qualquer jogo da política.