A filiação do ex-governador Siqueira Campos ao Partido Liberal (PL) nesta última sexta-feira (03) feita pelo ex-senador Vicentinho Alves, presidente do partido no Tocantins, fez com que o filho Eduardo Siqueira Campos (DEM) alfinetasse nas redes sociais. “Não acho razoável ir interromper o merecido descanso dele para tratar de mudanças partidárias”, disse. Já a senadora Kátia Abreu (PP) alfinetou a declaração de Eduardo ao declarar que ato foi homenagem.

por Régis Caio

Eduardo relatou nas redes sociais que sempre foi um admirador da articulação política, da habilidade ao lidar com cenários e pessoas, mas que a filiação de seu pai ao PL tem limites e que isto não pode beirar a esperteza ou oportunismo.

Já Kátia Abreu afirmou que a ação foi uma homenagem. “O Senador Vicentinho Alves ao filiar Siqueira Campos no PL não praticou um ato oportunista de articulação política, mas sim de homenagem ao seu querido amigo e mestre de toda uma vida. Esperteza e crueldade fizeram aqueles que o obrigaram a renunciar do cargo de Governador a troco de articulações espúrias que só prejudicaram o Tocantins. Ou eu estou falando alguma inverdade que o Tocantins inteiro não saiba? Parabéns Senador Vicentinho pela homenagem feita ao Governador Siqueira. Mesmo que alguém destrua, não importa, sua atitude fica”, disse.