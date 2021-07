por Wesley Silas

Da acordo com fonte da âncora da CNN, Daniela Lima, a aposentadoria do ministro do Tribunal de Contas da União Raimundo Carreiro torna a senadora Kátia Abreu (PP) como favorita para assumir o cargo de ministra do Tribunal de Contas da União (TCU). O ministro Raimundo Carreiro é filho do pioneiro de Gurupi, Pedro Costa Fumeiro (in memorian) e irmão do gurupiense e ex-secretario Municipal de Administração de Gurupi, Sebastião Costa Nazareno, na gestão do ex-prefeito Laurez Moreira. Raimundo Carreiro foi nomeado ao cargo de ministro do TCU em 2007 na vaga destinada ao Senado pelo então senador José Sarney.

“A tendência é que a senadora seja a nova ministra do TCU por ter simpatia de alas do MDB, da oposição e de ter o centrão ao seu lado”, considera a jornalista. “As vagas do TCU são cíclicas, uma do Senado, outra da Câmara e uma terceira do Executivo. O governo federal já tem seu membro no órgão de controle, o ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil Jorge de Oliveira. Agora é a vez do Senado, e Kátia Abreu é a favorita para a indicação”, avaliou a jornalista da CNN.