Por Wesley Silas

Na interpretação da senadora sua entrevista ao site UOL o trecho que houve dubiedade nas veiculações diz:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A senadora Kátia Abreu esclarece que, diferentemente de veiculações maldosas de adversários do TO, não afirmou durante entrevista ao UOL que pretende disputar a Presidência da República ou a governadoria do Tocantins. Pelo contrário, a parlamentar disse que ocupar um dos dois cargos é “destino” de uma pessoa e não uma escolha.

Minhas intenções para as próximas eleições não estão no meu foco no momento. Meu foco agora é só vacinas contra a Covid -19.

Trecho da verdadeira matéria:

“Você não se candidata com a certeza de ganhar, mas pela luta e por seus ideais. A Presidência da República, a governadoria do Estado, é destino”, disse ao UOL.

Senadora Katia Abreu