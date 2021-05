Share on Twitter

A senadora Kátia Abreu (PP-TO) anunciou hoje de forma irônica que repassará para o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o troféu Motosserra de Ouro que recebeu de ativistas do Greenpeace e de movimentos indigenistas em Cancun, México, no dia 8 de dezembro de 2010.

por Régis Caio

Segundo a senadora, que é oposição ao governo federal, o ministro com suas atitudes contra o meio ambiente merece com toda justiça esse título.

“Eu mudei, estudei e hoje reconheço a importância do meio ambiente”, disse Kátia. “Condeno o desmatamento e este troféu motoserra e o apelido de Miss Desmatamento que me atribuíram agora são mais adequados ao Salles”, disse.