O governador Mauro Carlesse respondeu publicamente no final desta tarde as críticas da senadora Kátia Abreu com relação as estradas do Tocantins. “Nunca mandou um real para ajudar”, disse Carlesse.

por Régis Caio

Nesta manhã a senadora fez duras críticas na estrada entre Babaçulândia e Wanderlândia. “Tenho mostrado aqui nas redes sociais a situação de abandono que o Governo do Tocantins tem deixado as nossas estradas, mas parece que o governador está mais preocupado em fritar peixe na beira do rio ou cozinhar frango em melancia. Senhor Carlesse, se você tem um pingo de amor pelo nosso estado, pegue o seu carro e sinta na pele um pouco do sofrimento que a população tem passado”, relatou a senadora.

Após os ataques de Kátia, o governador respondeu nas suas redes sociais e disse que desde que entrou na política, sempre trabalhou pelo Estado. “Levo minha vida aqui no Tocantins e vocês são testemunhas do meu dia a dia. Não me aproveito do período que antecede eleições para aparecer e apontar qualquer dificuldade que temos na nossa terra querida, mas também não vamos permitir que pessoas oportunistas venham agir desta forma com nossa gente. Não caiam em conversas de gente que só aparece quando tem algum interesse pessoal”, afirmou Mauro.

No vídeo, o chefe do executivo completa dizendo que a senadora e o seu filho, o também senador Irajá Abreu, nunca trouxeram um real para as estradas do Tocantins.