Na matéria, o colunista escreveu que o governador afastado, Mauro Carlesse, não estaria “medindo esforços para tentar voltar ao cargo, do qual foi afastado no último dia 20 de outubro, na esteira de uma operação da Polícia Federal que investiga fraudes no setor de saúde”.

Passada uma semana da publicação, a senadora Kátia Abreu (PP) que encontra-se na Europa onde participou da COP26 Conferência do Clima da ONU em Glasgow (Escócia), disse que encontrou com o advogado Kakay em um evento em Portugal, onde mantém agenda de conversas com autoridades internacionais.

“Competente Advogado Kakay (Brasília) participou hoje do nosso evento em Portugal. Assim que me encontrou me pediu pra esclarecer que não advoga pra Carlesse e que nem o conhece. Ele leu na imprensa que teria sido contratado. Não procede a informação. ” Disse a senadora Katia Abreu.

A assessoria do governador afastado, Mauro Carlesse, não se manifestou sobre contratação de advogados.