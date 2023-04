da redação

O cargo é responsável por gerir uma carteira de crédito que superou 309,7 bilhões de reais no fim do ano passado. É dali que sai o maior número de financiamentos para os produtores rurais do país. Kátia Abreu é amiga do presidente e foi ministra da Agricultura no governo de Dilma Rousseff.

Segundo a revista Veja, no Banco do Brasil, o salário da ex-senadora será de quase 70 mil reais — e ela também terá direito a participação nos lucros.