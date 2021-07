Nesta semana a senadora Kátia Abreu (PP) está cumprindo agenda no norte do estado e durante evento em Augustinópolis ele voltou a fazer críticas ao governo estadual.

por Régis Caio

Em Augustinópolis, a senadora esteve falando sobre o Catarata Zero e o Cirurgia Fila Zero, além dos novos projetos do Consórcio Intermunicipal do Bico do Papagaio, que irá trazer água potável e asfalto para a região.

Durante discurso, ela fez críticas ao governador Mauro Carlesse, seu adversário político. “Falam que é uma gestão municipalista, mas isto se faz acompanhando de perto as demandas e dificuldades das prefeituras do estado. Nossas emendas que estamos colocando são 100% para as prefeituras, isso é ser municipalista, não é ficar fritando peixe na beira do rio não”, cutucou.