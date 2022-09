Por Redação

O Governador e candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos) recebeu o apoio de milhares de jovens durante um encontro nesta segunda-feira, 19, em Palmas. Aplaudido, Wanderlei Barbosa apresentou seu plano de governo e suas políticas voltadas para a juventude.

“Vamos oferecer aos jovens de todo nosso Estado um pacote de oportunidades. Mais empregos , ensino de qualidade , escolas estruturadas, estágio remunerado, bolsa universitária e ensino profissional”, destacou.

O governador Wanderlei Barbosa ressaltou ainda que essa nova geração deve ser pautada por bons projetos e bons exemplos .

“A nossa gestão vai garantir novos caminhos para os jovens, afinal, eles precisam ser protagonistas de suas histórias e isso deve ser feito agora. “Meu coração é jovem e vamos dar oportunidades à nossa juventude”, defendeu.

Juventude

De acordo com a estudante Maria Lima de 16 anos, a juventude precisa ser bem representada. “Confiamos nos projetos do Governador Wanderlei Barbosa e hoje estamos aqui para declarar apoio à sua reeleição. Sabemos que ele vai fazer o melhor por todos os jovens e o melhor para o Tocantins “, disse.

Wanderlei Barbosa também recebeu o apoio da estudante , Vanessa Lopes, que disse acompanhar o chefe do executivo desde o início da sua campanha e que já decidiu seu voto.

“ Hoje o Tocantins está em boas mãos e nos próximos quatros anos nós ,jovens, teremos mais oportunidades no mercado de trabalho, na educação, no esporte em todas as esferas”, concluiu a estudante .

Plano de Governo

O Plano de Governo de Wanderlei Barbosa traz eixos importantes para juventude : Promover Campeonatos Desportivos aos Jovens e Integração social. Programas de Qualificação Profissional com cursos profissionalizantes e técnicos. Estimular o empreendedorismo aos Jovens – Jogos e startup`s. Apoio à Juventude em manifestações artísticas e culturais. Fortalecer e ampliar o Programa Tocantins Mais Jovem. Promover eventos e palestras formativas para jovens e para comunidades vulneráveis. Criar Campeonato de Projetos Estudantis de Inovação. Fortalecer o Ensino Profissionalizante no TO, através de parcerias com o IFTO. Proporcionar formação profissionalizante para os jovens. Criar o Fórum Estadual do ensino Profissionalizante. Oferecer Bolsa de Inovação Juvenil. Realizar Caravanas de Alunos e Professores nas empresas. Ofertar vagas de estágios remunerados. Promover Feiras de Ciência, talento e criação. Programa Bolsa Pesquisa e Bolsa Atleta.