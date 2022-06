A Justiça Eleitoral suspendeu, entre quinta, 23, e sexta-feira, 24 de junho, três pesquisas eleitorais irregulares registradas no Tocantins. As supostas sondagens foram registradas quase que simultaneamente e todas tinham problemas graves em relação ao detalhamento do sexo dos entrevistados, das regiões pesquisadas e uma dela, inclusive, sequer tinha apuração na região Sul do Estado, algo que, mesmo que as entrevistas fossem realmente feitas, desvirtuaria por completo qualquer resultado.

As pesquisas barradas pela Justiça são do site Correio do Povo Tocantinense (Portal Benício), site O Girassol e da empresa A Executiva. Inclusive, o Correio do Povo Tocantinense tem largo histórico de irregularidades e já foi multado em R$ 53 mil este ano por divulgação de sondagem ilegal.

Em 2020, foram pelo menos 12 ações contra suas pesquisas, quase todas consideradas procedentes pela Justiça Eleitoral. A decisão desta quinta-feira foi expedida pela desembargadora Jacqueline Adorno e as de sexta-feira pelo juiz auxiliar Márcio da Silveira Silva.