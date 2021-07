O Juiz da 31ª Zona Eleitoral julgou improcedentes, nesta quarta (28/07) mais uma ação ajuizada pela ex-prefeita de Arapoema Professora Lu, contra o atual Prefeito Paulo Antônio Pedreira, referentes às eleições municipais ocorridas em novembro de 2020.

da redação

Na ação de impugnação de mandato eletivo, a ex-prefeita afirmou que o atual prefeito de seu vice contrataram Milícia armada para, através de coações e ameaças macularem o processo eleitoral de Arapoema – TO.

O advogado Leandro Manzano, que atuou na defesa do Prefeito e Vice afirmou que “não houve qualquer conduta do atual Prefeito e seu Vice que comprometesse a higidez do processo eleitoral. Além disso, o processo eleitoral não foi maculado pelo fato descrito pelos Impugnantes, isso no sentido da existência de um pseudo grupo particular formando para o combate à compra de votos, de modo que, a situação é inversa, pois a conduta gerou uma proteção à normalidade, legitimidade e isonomia no pleito, isso ao reprimir condutas ilícitas perpetradas naquele Município”.

Paulo Pedreira e Jurandi Fidélis obtiveram 60,95% dos votos válidos, um total de 2.229 votos. Lucineide Parizi Freitas, que disputava reeleição, que ficou em segundo, com 35,71%.