No mesmo dia, Jucelino chegou a pedir o cancelamento da votação ao alegar que as cédulas estavam marcadas. Mas os fiscais decidiram pela continuidade do pleito.

O vereador que perdeu entrou com um mandado de segurança contra Folha e na sentença, assinada no final da tarde de sexta-feira (16), o juiz William Trigilio da Silva entendeu que houve as marcações nas cédulas afetaram o resultado.