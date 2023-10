Justiça absolve prefeito da região do Bico do Papagaio que foi investigado por transportar 80 eleitores para votação

da redação

A Justiça Eleitoral absolveu o prefeito de São Bento, Paulo Wanderson (PSD) e seu vice Irmão Dona (PSC), na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pela coligação “Para São Bento Continuar Crescendo”, do ex-prefeito Ronaldo Parente (PSDB). A ação tinha como alegação central o suposto abuso de poder econômico e a captação ilícita de sufrágio por parte dos candidatos.

Conforme a AIJE, os investigados teriam organizado o transporte de cerca de 80 eleitores que residem na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, para que esses eleitores votassem no município de São Bento. Esse transporte teria sido oferecido em troca de votos, configurando, segundo a acusação, não apenas um crime de transporte irregular de eleitores, mas também o abuso de poder econômico.

A decisão judicial analisou as alegações das partes e os elementos de prova apresentados durante o processo. Foi mencionado que, em relação ao transporte irregular de eleitores, a documentação apresentada não demonstrou a participação direta dos investigados na organização do transporte, e as testemunhas ouvidas também não confirmaram essa participação. Portanto, não houve comprovação de captação ilícita de sufrágio neste aspecto.

Por fim, a sentença julgou improcedente o pedido, considerando que não houve comprovação de abuso de poder econômico ou captação ilícita de sufrágio por parte dos candidatos investigados. Portanto, a ação foi indeferida.

Fonte: Folha do Bico