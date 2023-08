Por Wesley Silas

Aliados do deputado Eduardo Fortes (PSD) não escondem a vontade que ele assuma de vez uma pré-candidatura a Prefeitura de Gurupi. Alguns deles defendem Eduardo Fortes como o nome preferido governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), que recebeu o deputado hoje no aeroporto com um abraço e com a frase “juntos somos fortes”, assim como o vice Laurez Moreira (Republicanos) e teria a simpatia dos deputados Eduardo do Dertins (Cidadania) e Gutierres Torquato (PDT) numa disputa com a prefeita Josi Nunes.

Outro ponto importante é a divisão de opiniões, onde seus aliados ligados a prefeita Josi Nunes revelam nos bastidores que lançar uma candidatura Fortes à prefeitura de Gurupi seria negativo e precoce, pois antecipar um promissor futuro político do parlamentar seria muito arriscado. Por que arriscado? Porque as eleições municipais criam um panorama para a disputa para os pleitos estadual e presidencial que definirão o futuro dos grupos políticos que estão em formação e, um nome como o da prefeita Josi Nunes, conhecedora dos 139 municípios do Tocantins, será muito importante na definição da eleição estadual e apoio às duas vagas do senado, abrindo uma janela importante para um dos três deputado estaduais da região possa representar a região na Câmara Federal, enquanto o vice-governador terá que ser receptivo a todos para construir sua candidatura natural ao governo.

Pela experiência a habilidade política dos grupos citados, o bom observador não pode permitir a faceta da ‘amnésia eleitoral’, pois tirar Fortes da disputa em 2026 seria bom/excelente para os seus adversários de 2022, eleição em que Fortes conseguiu em Gurupi 24,13% dos votos (10.431).