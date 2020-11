Junto com o deputado federal Tiago Dimas, Gutierres promove reunião no Setor Bela Vista

O candidato a prefeito Gurupi Gutierres e o candidato a vice Eduardo Fortes fizeram uma grande movimentação na cidade durante essa terça feira (3), mostrando que a candidatura deles tem o apoio da população de Gurupi.

por Redação/via assessoria

Durante à noite, além das reuniões em diversos cantos da cidade, o setor Bela Vista realizou uma grande reunião da coligação Gurupi no Caminho Certo.

Nas ruas do bairro que faz divisa com os setores Alvorada 1 e 2, Nova Fronteira e Santa Rita, muita gente esperara ansiosa para ouvir as propostas de Gutierres e Eduardo Fortes.

Dona Domingas Ferreira, escutou todas as falas, decidiu que o melhor para Gurupi continuar crescendo é Gutierres. “Não existe outro candidato mais bem preparado para defender nosso povo e fazer com que a cidade continue crescendo como Gutierres. Eu tô com ele”, afirmou a dona de casa.

O deputado federal Tiago Dimas esteve no palanque da grande reunião manifestando apoio a Gutierres. “Ao longo da vida pública, Laurez vem mostrando que é um grande homem, deixando um legado inegável por onde passa. Agora o que eu quero destacar é a mudança no olhar do eleitor gurupiense, que sabe agora o que é ter prefeito bom e não vai mais aceitar o que é ruim. O cidadão agora não quer mudança e sim continuação. Todos nós acreditamos no potencial de Gutierres e juntos vamos contribuir para essa grande gestão”, afirmou o deputado.

Já Laurez em seu pronunciamento fez questão de ressaltar o apoio da Bancada Federal. “Dos oito deputados federais do Tocantins, seis nos apoiam. Isso mostra a credibilidade de nosso grupo”, disse Laurez.

Gutierres enfatizou o quanto a política feita por eles é diferente. “Não precisamos falar mal de ninguém, porque temos muitos projetos para mostrar, temos grandes feitos em todas as áreas. Ao longo desses mais de 15 anos ao lado de Laurez aprendi muito e digo com consciência que o nosso projeto político não é apenas para disputar eleição, mais sim para uma gestão diferenciada, moderna, honesta e capaz. Nós não trabalhamos com mentira, estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando com a verdade para continuarmos andando de cabeça erguida”, garantiu.