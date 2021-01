Júnior Noleto toma posse como prefeito de Palmeiras do Tocantins e garante que honestidade, ética e respeito com a coisa pública serão a marca de seu governo

O prefeito reafirmou o compromisso de gerar emprego e renda para a população.

Por Redação

Júnior Noleto (MDB) assumiu o cargo de chefe do executivo do município de Palmeiras do Tocantins, em cerimônia de posse realizada nesta sexta-feira, 01, na Câmara Municipal. Em discurso emocionado, o prefeito assegurou que fará uma gestão compromissada com os princípios da administração pública e que trabalhará para proporcionar oportunidade, emprego e renda para a população palmeirense. No evento, Clodoaldo Batista (DEM), tomou posse como vice-prefeito.

“Faremos de Palmeiras do Tocantins uma cidade humana, que acolhe seu povo e lhe ofereça progresso. Trabalharemos de forma justa e transparente para todos, garantindo que o povo, que nos confiou essa missão, tenha vida digna e adquira autonomia e independência”, afirmou Júnior Noleto.

Na oportunidade, o prefeito parabenizou os vereadores eleitos, reconheceu o papel indispensável do legislativo municipal e disse esperar que todos os poderes trabalhem em sintonia e com um objetivo maior: cuidar bem de Palmeiras e de seu povo.

Esteve prestigiando a cerimônia de posse o Deputado Estadual Jair Farias (MDB) e outras autoridades civis, militares e eclesiásticas. O parlamentar afirmou que Júnior Noleto conta com seu apoio na articulação para a captação de recursos na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins e no Congresso Nacional.