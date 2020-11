Júnior Marajó pede população a continuar com o progresso em Cariri

Cariri se transformou em uma cidade melhor para se viver sob a gestão de Júnior Marajó (DEM). Por isso, o candidato à reeleição chega à reta final da campanha como o nome favorito para continuar administrando o município pelos próximos quatro anos. Com um trabalho reconhecido pela população, Júnior Marajó garante que vai fazer muito mais.

da redação

“Fizemos uma campanha propositiva, sem ataques aos nossos adversários. Para cada fake news que faziam a nosso respeito, fizemos o compromisso de apresentar uma proposta para o progresso continuar em Cariri. Fizemos uma campanha bonita e acredito que neste domingo, 15, o eleitor saberá reconhecer quem é capaz de manter o progresso e desenvolver importantes ações e as obras necessárias”, assegurou.

O apoio popular a Júnior Marajó, mostra como os moradores de Cariri aprovam seu trabalho e pretendem continuar com uma Gestão que vem dando certo. “Quero parabenizar o prefeito Junior Marajó e o vice Marcelinho, porque na campanha passada eles falaram que iriam fazer o asfalto aqui no setor [Planalto], e realmente eles cumpriram com o que eles prometeram. E isso melhorou muito na nossa saúde, porque antes era muita poeira no verão e lama no tempo do inverno. Hoje, temos uma qualidade de vida bem melhor”, contou a comerciante Ceci Carneiro Campos.

Júnior Marajó também tem apoios importantes que vão continuar garantindo que o município consiga recursos e bom trânsito tanto no Estado como em Brasília. “Eu desafio qualquer gestor nesses 26 anos para trás. Não fizeram a metade do que você fez e vai fazer. Cariri precisa de mais quatro anos de Júnior Marajó, esse grande prefeito, é 25 na cabeça. Ele vai ser reeleito, porque é um dos melhores prefeitos que temos na região”, afirmou o deputado federal Carlos Henrique Gaguim.

História de Coragem

Durante a campanha, Júnior Marajó contou que a forma como Cariri era administrada o incomodava bastante. “Eu sabia que o município tinha condições de crescer, oferecer benefícios para todos os caririenses e mudar a vida das pessoas para melhor, mas as coisas aqui não aconteciam. Ser prefeito me trouxe a oportunidade de contribuir, fazer minha parte e tenho muito orgulho dos resultados que alcançamos”, afirmou.

Júnior Marajó também explanou sobre sua atual Gestão e firmou o compromisso de continuar trabalhando dia e noite para o desenvolvimento do município e para melhoria de vida das pessoas. “Eu falo com muita propriedade do que nós temos para Cariri. Um Cariri que continua para todos, que seja administrado de forma coletiva, em prol da nossa população, da nossa zona rural, da nossa zona urbana. Hoje, temos um potencial, somos referência no estado do Tocantins, mas nós temos muito mais ainda a crescer e por isso precisamos de pessoas competentes e com garra. Agora é trabalhar para multiplicar ainda mais tudo de bom que nossa Cariri pode oferecer. Conto novamente com o apoio de todos vocês”, concluiu.