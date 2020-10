Júnior Marajó garante perfuração de poços e projeto para criar “pequenos empreendedores rurais” na zona rural de Cariri

O candidato à reeleição por Cariri, Júnior Marajó (DEM), vai ampliar na sua próxima Gestão as ações desenvolvidas pela Prefeitura para o produtor rural, principalmente para aqueles que integram a agricultura familiar. Dentre as propostas está a perfuração de poços e a implementação de um projeto para geração de empregos na zona rural do município.

da redação

Para sanar os problemas causados pela seca e garantir água aos produtores rurais de Cariri, Júnior Marajó destacou que sua atual Gestão já adquiriu, com recursos próprios, uma perfuratriz com capacidade para perfurar até 200 metros de profundidade. “O período de estiagem castiga bastante o homem do campo, que sofre com a falta de água para o seu sustento e o da sua família”, afirmou.

Júnior Marajó também destacou vai implantar um programa de desenvolvimento participativo e sustentável da agricultura familiar, com o objetivo de gerar emprego e renda, visando a manutenção do produtor e de sua família na propriedade rural.

“Com isso, vamos desenvolver, em parceria com o Ruraltins, a UFT, o Sebrae e outros órgãos, um trabalho de conscientização e capacitação dos agricultores familiares, para que os mesmos saiam da condição de “pequenos agricultores” para a condição de “pequenos empreendedores rurais””, assegurou.

A Gestão de Júnior Marajó também vai elaborar e implementar um projeto de geração de emprego e renda dentro das propriedades rurais utilizando-se da água dos poços perfurados, além de incentivar a introdução de novas atividades geradoras de emprego e renda, visando principalmente a participação dos filhos dos agricultores.

“Além disso, também consta no nosso programa o incentivo para o desenvolvimento da agroindústria como de laticínio, polpa de fruta, fábrica de doce, e outras, visando a geração de emprego e renda com agregação de valor à produção agropecuária. Vamos continuar, incentivar e apoiar também a legalização dos produtores para que possam vender seus produtos nos programas do governo, como o compra direta, merenda escolar e outros”, frisou.