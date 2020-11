Júnior Marajó diz que vai incentivar o esporte e ampliar áreas de treinamento em Cariri

O candidato à reeleição em Cariri, Júnior Marajó (DEM), vai dar seguimento e ampliar as ações desenvolvidas pelo Município na área do esporte. “O esporte não apenas reflete em uma boa saúde para quem o pratica, como também é uma ação de inclusão social e pode dar oportunidade de um futuro mais próspero as nossas crianças e adolescentes”, assegurou.

da redação

Dentre as propostas de Júnior Marajó para o seu próximo mandato está a ampliação do incentivo do Poder Público Municipal à prática de esportes com o fornecimento de material e manutenção das quadras poliesportivas. O candidato garante que vai construir um Centro Olímpico, unificando e ampliando a área esportiva das quadras e campos localizados na área urbana.

“Além dos programas esportivos que já colocamos em prática na nossa primeira administração, vamos desenvolver novos projetos que visem incentivar os nossos jovens e crianças ao mundo do esporte, como por exemplo a realização de torneios e campeonatos entre as comunidades locais”, destacou.

Na zona rural de Cariri, Júnior Marajó também vai levar o desenvolvimento de projetos esportivos e investimentos com a construção de dois campos de futebol, sendo um no assentamento Santa Rita e outro no P.A. Coimbra. “Não podemos esquecer que quem mora distante da região central da cidade também tem o direito de praticar esportes com uma infraestrutura adequada”, afirmou.

Outras propostas de Júnior Marajó para incrementar ainda mais o esporte em Cariri são: oferecer transporte aos atletas para participação em eventos esportivos e culturais; criar dentro do colégio e dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) áreas para realização de práticas esportivas; construir na área urbana um campo society com grama sintética; e incentivar a formação de times de vôlei e futsal, masculino e feminino.