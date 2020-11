Júnior Marajó agradece pelo 75,03% dos votos recebido em Cariri

Reeleito com 75,03% dos votos válidos neste domingo, 15, o prefeito de Cariri, Júnior Marajó (DEM), agradeceu o grande apoio popular que recebeu durante sua campanha e assegurou que o eleitor fez a escolha certa para a continuidade das grandes obras e do progresso do município.

por Redação

“Quero agradecer a toda população que votou para que eu e meu vice, Marcelinho, continuássemos à frente da Prefeitura por mais quatro anos. Isso mostra que o município está no caminho certo, que o povo aprovou o nosso modo de governar e que quer o melhor para Cariri”, afirmou.

Júnior Marajó garantiu que continuará fazendo uma Gestão eficiente, transparente e ao lado do povo. “Vamos continuar cuidando do desenvolvimento das pessoas, olhando para as suas reais necessidades e buscando oferecer sempre um atendimento dos serviços públicos da forma mais eficiente possível”, assegurou.

Júnior Marajó agradeceu aos seus familiares e à militância que sempre esteveram ao seu lado. O prefeito reeleito destacou ainda que o momento é de união e que permanecerá fazendo uma Gestão para todos.