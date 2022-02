Júnior Diamantino anunciou que deixa o cargo de Diretor-Geral da Assembleia Legislativa para se dedicar ao projeto de concorrer a uma vaga de deputado estadual nas próximas eleições. “Me desligo desta Casa de Leis no dia de hoje por um propósito maior. Um sonho que venho alimentando ao longo de toda minha vida e que do qual não tenho mais o direito de adiar. Dedicarei toda minha atenção, tempo e empenho ao projeto de concorrer a uma vaga de Deputado Estadual nas eleições de outubro deste ano. Entendo que é o momento de contribuir de maneira mais contundente para a melhoria de vida de meu povo tocantinense, uma gente que já se cansou de sofrer e que merece uma vida melhor, num Tocantins que seja próspero e com igualdade de oportunidades para todos. É esse o sonho que me motiva e pelo qual a partir de hoje lutarei de forma incansável pelo resto de minha vida”, disse Júnior Diamantino

Ao anunciar sua saída da Casa de Leis, Junior Diamantino agradeceu ao presidente da Assembleia, Antônio Andrade, pela confiança.

“Quero demonstrar minha total gratidão ao nosso presidente, deputado Antônio Andrade, pela oportunidade e pela confiança que depositou em mim e em toda equipe ao longo desse período juntos na Assembleia”, acrescentou.

Segue nota de Junior Diamantino sobre sua saída da Diretoria-Geral da Assembleia:

“É com gratidão em meu coração e um forte sentimento de dever cumprido que anuncio o meu desligamento da função de Diretor-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins na manhã de hoje, 31 de janeiro de 2022. Deixo o cargo que ocupei com amor e dedicação ao longo de 3 anos, período em que tive a grande oportunidade de exercer com dignidade minha função de servir e de zelar pelo bem público do Estado, do qual me orgulho de ter nascido, formado minha família e hoje estar criando meus filhos.

_Quero agradecer a Deus por ter sido o meu maior conselheiro na condução de minhas ações nesta Casa de Leis. Também quero demonstrar minha total gratidão ao nosso presidente, deputado Antônio Andrade, pela oportunidade e pela confiança que depositou em mim e em toda equipe ao longo desse período juntos na Assembleia. Presidente Antônio Andrade o senhor terá sempre minha admiração e o meu respeito pela pessoa que é e pelo trabalho que faz com tanto zelo pelo povo tocantinense.

Agradeço também aos demais 23 deputados estaduais pela convivência sempre fraterna e propositiva. Essa experiência que acumulei junto aos senhores e senhoras parlamentares ao longo desse período foi um grande ensinamento que levarei para a vida._

Agradeço também, de forma muito carinhosa, a toda equipe da Assembleia, esses homens e mulheres devotados ao trabalho e que estiveram comigo lado a lado durante os 3 últimos anos. Levarei todos vocês em meu coração como reconhecimento pelo carinho que dedicaram a mim durante esse tempo que estivemos juntos no dia a dia da Assembleia.

Senhoras e senhores tocantinenses, me desligo desta Casa de Leis no dia de hoje por um propósito maior. Um sonho que venho alimentando ao longo de toda minha vida e que do qual não tenho mais o direito de adiar. Dedicarei toda minha atenção, tempo e empenho ao projeto de concorrer a uma vaga de Deputado Estadual nas eleições de outubro deste ano. Entendo que é o momento de contribuir de maneira mais contundente para a melhoria de vida de meu povo tocantinense, uma gente que já se cansou de sofrer e que merece uma vida melhor, num Tocantins que seja próspero e com igualdade de oportunidades para todos. É esse o sonho que me motiva e pelo qual a partir de hoje lutarei de forma incansável pelo resto de minha vida.

Um grande abraço a todos.”

JUNIOR DIAMANTINO