Por Wesley Silas

Em Gurupi, dos 15 vereadores, 13 têm idades entre 43 a 63 anos, sinalizando um eleitorado conservador no momento em que a juventude tem forte presença na defesa do meio ambiente e precisa sonhar para criar perspectiva de futuro com pensamentos voltados à educação e oportunidade de trabalho, conforme mostra o levantamento “Futuro do mundo do trabalho para juventudes brasileiras” em que 27% dos jovens e adolescentes no Brasil estão sem estudo e sem trabalho.

“Assim como meu amigo Pedro Messias, sei da importância da participação dos jovens na política, e acredito que podemos contribuir para trazer novas perspectivas nesse cenário. Seguir os passos do meu pai é mais do que um sonho, é uma convicção enraizada em valores e princípios que aprendi desde cedo. Ao lado do meu pai como meu melhor professor e mentor, estou pronto para enfrentar os desafios. Peço a Deus que me dê sabedoria para trilhar o melhor caminho e sempre com ética, humildade e respeito”, disse Juarez Moreira que no bastidores tem seu nome como certo para disputa de uma das 17 vagas na Câmara de Vereadores e os mais entusiasmados já defendem o seu nome como reserva do seu grupo para compor a majoritária como vice-prefeito.

Outros nomes como o do Advogado e Diretor do Ciretran de Gurupi Romildo Santos Barbosa também se destaca. Com mais experiência quando se compara com os nomes de Juarez Moreira e Pedro Messias, Romildo faz parte de um grupo também defende inovação na Câmara Municipal de Gurupi que passará a oferecer na próxima legislatura 17 vagas.

A oportunidades para os jovens tem sido um discurso de anos e não se pode desprezar a força da juventude e uma mostra aconteceu quando os então jovens, o advogado Walter Júnior, (hoje aliado do grupo vice-governador Laurez Moreira) e o vice-prefeito Gleydson Nato, ambos com 36 anos, tiveram bons resultados nas urnas da eleição de 2016 numa disputa contra o experiente Laurez Moreira, quando tinha 59 anos, foi reeleito com 51,42% (20.640 votos) contra 48,58%, numa diferença de 1.437 votos (19.503 votos), quando a Câmara de Gurupi oferecia 13 vagas.

Para Pedro Messias a experiência é importante para fortalecer os projetos dos jovens que estão iniciando na política e cita o exemplo do seu avô, Nelson Morais e o vice-governador Laurez Moreira como incentivadores para avolumar o número de jovens na disputa política

“Juarez é um grande amigo que tenho e essa amizade vem de um vínculo com a tradição que remonta à ligação entre meu avô, Nelson Morais, e o atual vice-governador, Laurez Moreira. Acredito nessa união, nessa visão compartilhada e no respeito mútuo, juntos com ideias inovadoras para fazer a diferença na política. Ao ingressar nesta jornada, busco não apenas dar continuidade ao legado familiar do meu avô, mas também seguir meu propósito de fazer a diferença na política”, disse Pedro Messias e que terá como desafio defender o público jovem que sofrem a falta de oportunidade, onde um em cada três jovens entre 14 a 19 anos não têm oportunidade de estudo nem de trabalho em um cenário em que 39% deste público somente trabalha, enquanto 15% somente estudam e 14% estudam e têm emprego. Ele também defende sensibilizar os jovens sobre a importância da qualificação profissional e formação técnica para suprir a carência de mão de obra especializada no mercado de trabalho.