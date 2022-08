Por Redação

Com o tema “Voto Consciente”, importância do primeiro voto e o engajamento juvenil nas questões sociais e políticas da sua cidade e país, os alunos se dividiram em grupos: voto a favor, voto contra e votos brancos e nulos, discutindo seus argumentos, no que acreditam dentro da política, evidenciando suas expectativas, com o objetivo de convencer os colegas, a razão pela escolha de sua posição quanto às eleições 2022.

A ação integra as atividades do PPP da Unidade Escolar (2º e 3º series do ensino médio).