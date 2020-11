Josi Nunes vence em Gurupi com 46,2%, contra 40,7% para Gutierres, aponta segunda rodada da Pesquisa Intituto Verus/Portal Atitude

No quesito rejeição, a pesquisa Instituto Verus/Portal Atitude mostra que 32,8% dos eleitores gurupienses disseram que não votariam em Gutierres Torquato (PSB), 30% em Silvino Vitor (CD), 26,2% em Josi Nunes (PROS) e 25,2% no candidato Farley Federal (Patriotas). A pesquisa possui registro no TSE – Tribunal Regional Eleitoral, sob o nº TO-08517/2020. Sondou ainda a disposição do eleitor votar diante ao reflexo da pandemia da Covid-19 em Gurupi. Confira os números e os comparativos entre as duas rodadas da pesquisa.

Por Wesley Silas

A coleta de dados foi realizada entre os dias 10 a 12 de novembro de 2020 e a amostra contou com 600 entrevistas válidas junto ao universo pesquisado, conforme a proporcionalidade existente no eleitorado de Gurupi quanto às variáveis: sexo e faixa etária. Através de filtros no instrumento de coleta, foram entrevistados apenas indivíduos residentes no município, com idade igual ou superior a 16 anos. Dentro de um coeficiente de segurança de 95%, a margem de erro é de 4.17%.

Espontânea

Na espontânea (que não cita o nome do candidato) 43,5% dos eleitores disseram que votariam na candidata Josi Nunes (PROS), 36,5% para Gutierres Torquato (PSB), 4,2% para Faley Federal (Patriotas) e 0,7% Silvio Vitor (DC). Enquanto 2,7 disseram que votaria em branco ou anularia o voto e 11,7% ainda encontram-se indecisos.

Estimulada

Na estimulado (onde o entrevistador apresenta um cartão circular com nomes dos candidatos), 46,2% disseram que votam na candidata Josi Nunes (PROS), 40,7% em Gutierres Torquato (PSB), 6.3% em Farley Federal (Patriotas) e 1.3% em Silvio Vitor (DC). Votaria em branco ou anularia o voto 1,5% dos eleitores e indecisos 4%.

Rejeição

No comparativo da primeira com a segunda rodada realizado no dia 20 de outubro da pesquisa Portal Atitude/Intituto Verus, mostra que Faley Federal (Patriotas) na pesquisa do dia 12 de outubro com queda drástica na rejeição passando de 36% para 25,2%, seguido pelo candidato Silvino Vitor (DC) com queda na rejeição de 35,5% para 30,0%, Josi Nunes (PROS) caiu de 27,8% para 26,2%, enquanto Gutierres Torquato (PSB) foi o único com alta na rejeição, passando de 29,2% para 32,8% no dia 12 de novembro.

Influência da pandemia da Covid na eleição de Gurupi

Considerando a pandemia do Coronavírus, a pesquisa mostrou que 87,7% dos eleitores de Gurupi têm certeza que irão votar e apenas 4,3% manifestou intenção de ficar em casa no dia das eleições, conforme mostra o gráfico abaixo:

A pesquisa foi encomendada ao Instituto Verus que atua há 28 anos em todo território nacional realizando pesquisas de mercado e opinião pública. Pertence à ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa e tem sede em Goiânia. É conhecido por ser criterioso e rigoroso na realização de trabalhos científicos. Considerado um dos melhores institutos de pesquisa do país também pela precisão de seus resultados.

Confira a íntegra da pesquisa.