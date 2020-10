Josi Nunes recebe apoio de educadores de Gurupi e assina Pacto Pela Juventude

Ao lado do governador Mauro Carlesse e do vice Gleydson Nato, a candidata a prefeita de Gurupi pela Coligação Agora é a Hora, Josi Nunes, firmou compromisso com a área da Educação em grande reunião realizada na noite dessa quinta-feira, 29, no setor Waldir Lins I, e recebeu o apoio de educadores de Gurupi. Na oportunidade, Josi também assinou o Pacto Pela Juventude e se comprometeu a fortalecer políticas públicas para este público.

Josi garantiu que, com Gleydson e as parcerias que possui do Governador, deputados estaduais e federais e senador Eduardo Gomes, fará a diferença em Gurupi e trabalhará para valorizar os servidores da Educação municipal, garantindo todos os seus direitos. “Assumimos o compromisso de fazer a diferença na área da educação e de valorizar os nossos profissionais onde eles estiverem. Quero poder transformar a vida das pessoas de Gurupi e devolver a esperança e segurança para o nosso povo”, afirmou.

Mauro Carlesse assegurou que, junto a Josi e Gleydson, trabalhará para levar mais escolas de tempo integral para Gurupi e apoiará todos os projetos em prol de uma cidade mais desenvolvida. “Levar mais escolas de tempo integral para a nossa cidade é um dos nossos compromissos com a educação da cidade junto com a administração de Josi e Gleydson. Os projetos que eles apresentarem em prol do desenvolvimento de Gurupi, eu irei endossar”, garantiu.

Em seu discurso, a secretária estadual da Educação, Adriana Aguiar, firmou o seu apoio a Josi. “A sua vitória será atribuída a toda Educação e comunidade. Gurupi te espera e a população muito mais. Esperamos uma mulher prefeita dessa cidade, uma prefeita professora”, afirmou.

Pacto pela juventude

No evento, Josi e Mauro Carlesse assinaram o Pacto Pela Juventude e se comprometeram em consolidar políticas públicas para a juventude de Gurupi. “Fico feliz em ver que alguns pontos do pacto já estão pontuados no nosso Plano de Governo como um compromisso que temos com a nossa cidade. Vimos cada eixo, cada aspecto e garanto que eles também serão trabalhados na nossa gestão, pois entendemos a importância de consolidar as políticas públicas para a juventude, assim como proporcionar aos jovens da cidade oportunidades em todos os aspectos que vão desde a educação até o esporte e lazer”, frisou Josi.

Gleydson garantiu que o município não perderá mais verbas da juventude. “Ficamos impressionados que, desde dezembro de 2019, tem uma verba de R$ 400 mil para ser investida para juventude e que está prestes a ser perdida por falta de investimentos nessa área, mas na nossa Gestão faremos a diferença e garantiremos a execução de projetos voltados para os jovens e o município não perderá mais importantes verbas como essa”, destacou.

O vice-presidente do Conselho Nacional da Juventude, Marcos Barão, lembrou de quando conheceu Josi, ainda enquanto deputada federal, e declarou que a assinatura do pacto é um marco para Gurupi. “Tenho a lembrança de Josi ainda em Brasília e sei que ela é uma árvore que dá bons frutos. Prova disso é esse reencontro, porque a Josi nunca para, está sempre trabalhando. Vemos que é uma candidata consistente e é uma pessoa que se importa com a juventude. A assinatura desse pacto por ela representa um marco para Gurupi, para os jovens, e temos a certeza de que, se eleita, a cidade estará em ótimas mãos”, afirmou.

O evento contou ainda com a presença de secretários de Estado, dos deputados estaduais Luana Ribeiro (PSDB), Olyntho Neto (PSDB), Antônio Andrade (PTB) e do deputado federal Carlos Gaguim (DEM).