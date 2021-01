Josi Nunes inicia mandato com diálogo com comissão médica para discutiu melhorias para saúde de Gurupi

Nesta segunda-feira, 04, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes (PROS), se reuniu com uma comissão formada por médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. “O diálogo e a gestão participativa fazem parte da administração pública municipal”, destacou a prefeita.

Por Redação

Na pauta a prefeita ouviu dos profissionais da saúde, junto com alguns secretários e vereadores, alternativas e ações que possam melhorar ainda mais a qualidade do atendimento à população e também valorizar os profissionais da saúde.

A Secretária Interina de Saúde, Christiane Rodrigues de Paula Marques, ressaltou que nesse primeiro momento o intuito é manter a porta do diálogo aberta.

“Nós temos interesse em atender as demandas e também servir bem a população de Gurupi. Precisamos cuidar do nosso povo e também do servidor. Abrimos a porta da negociação e esperamos que muito em breve possamos chegar em um denominador comum para ambas as partes e o atendimento possa ser de qualidade”, declarou.

A vereadora Leda Perini (PATRIOTA), que participou da reunião e faz parte da comissão, disse que o encontro foi muito proveitoso e que a intenção é reunir em breve com as outras categorias. “É um ganho que a saúde municipal tem tido já de início de um mandato, então é muito importante esse diálogo e estou muito otimista. O foco é o povo, estamos aqui realmente para que a lei seja obedecida, mas que a gente realmente atenda às necessidades do povo e que os profissionais da saúde sejam respeitados”, disse.

A Dra. Andrea Bastos, médica da UPA, declarou estar muito contente com esse primeiro contato. “O diálogo é a base de tudo. A prefeita ouviu todas as nossas opiniões e divergências, e acredito que tudo ocorrerá de forma satisfatória para todos. Acredito que 2021 é o ano da esperança e que a UPA de Gurupi será referência no Estado”, afirmou.

Durante o encontro a prefeita Josi Nunes reafirmou que sua gestão será pautada no diálogo. “Como sempre falamos, nossa administração será participativa e já começamos nesse ritmo, ouvindo as reivindicações e buscando soluções para as demandas da equipe médica da UPA. Vamos trabalhar para valorizar os profissionais da saúde e assim, melhorar ainda mais a qualidade do atendimento à nossa população”, frisou a prefeita de Gurupi.

Foi montada uma comissão para continuar as discussões sobre as principais ações que devem ser adotadas. Também participaram da reunião: Salustriano Lucas Marquez Lemes, Secretário de Planejamento e Finanças; Thiago Piñeiro Miranda, Presidente da Fundação UnirG; Celma Mendonça Milhomem Jardim, Procuradora Geral do Município.

Além dos vereadores Davi Abrantes (PTB), Ivanilson Marinho (SOLIDARIEDADE), Débora Ribeiro (PTB), Jair do Povo (PROS), André Caixeita (PSB), Ronaldo Lira (PSC).