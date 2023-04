Por Wesley Silas

Por enquanto os oráculos dos marqueteiros e estrategistas políticos encontram-se confusos para nortear o que acontece de dentro para fora das entranhas destes grupos e quais as reais intenções e projeções para as eleições de 2024 – que terá grande reflexo nas eleições de 2026. O Portal Atitude ouviu algumas pessoas experientes em campanhas eleitorais sobre o que elas pensam sobre as lideranças mais comentadas para a disputa eleitoral que poderá ou não ter uma disputa entre a máquina do Estado representada pelo vice-governador Laurez Moreira e pelo deputado Gutierres Torquato contra a do município, representado pela prefeita Josi Nunes que terá 16 meses para concretizar as parcerias, não apenas na conclusão de obras iniciadas e as licitadas que estão prestes a iniciarem para que ela possa efetivar sua marca de governo e, para isso dependerá muito da sua equipe tirar do papel e colocar os recursos que ela conseguiu, que são milhares de reais, em diversas áreas que poderá pavimentar com tranquilidade uma campanha leve e será mais leve, caso ela consiga colocar consolidar o apoio do vice-governador em seu palanque e, para isso, ela já disse que “seria uma honra”.

Na construção do seu futuro político, a prefeita Josi Nunes tem mostrado habilidade com os grupos Stival, Moreira e Dertins e há quem defenda na união de um projeto que vai até 2026 levado ela a apoiar o vice-governador, Laurez Moreira como candidato ao governo, mas, a maior sintonia é com o deputado Eduardo Fortes, do grupo Stival e, após o afastamento do seu vice Gleydson Nato, certamente, conforme dizem suas fontes de confianças, o próximo candidato a vice poderá sair do grupo Stival.

Eleições de 2024 e as expectativa de recompensas para 2026…

Segundo a premissa de que a principal tarefa de um político é atender a necessidade dos seus eleitores, o deputado Eduardo do Dertins (Cidadania) e líder do governador Wanderlei, busca reaproximar do eleitorado de Gurupi e pode ser um nome de força para evitar um enfrentamento entre os grupos da prefeita Josi e do vice-governador Wanderlei Barbosa em Gurupi. Para isso terá que conseguir “no fio da navalha” reaproximar os grupos Stival, Moreira e Josi que tem como moeda de troca a possibilidade de apoiar a candidatura do vice-governador em 2026, quando Laurez ocupará o cargo de governador e buscará sua reeleição, enquanto Wanderlei precisará de todo apoio para disputar uma das duas vagas ao senado, ocupadas hoje pelos senadores Irajá Abreu (PSD) e Eduardo Gomes (MDB), ambos aliados de Josi Nunes. Eis a questão!

Eduardo Fortes nega pré-candidatura, mas poderá ser…

Eduardo Fortes saiu das eleições de 2022 como pré-candidato natural a Prefeitura devido sua votação extraordinária, fruto do trabalho social que vem realizando, em especial, desde 2018. Caiu no gosto do povo e domina as periferias. No entanto, parte dos seus aliados e os da prefeita Josi Nunes, garantem que ele não sairá candidato devido “não ser o momento oportuno”, contradizendo o momento positivo vivido com o eleitorado gurupiense por meio dos seus projetos sociais envolvendo não só alimentação às pessoas carentes, mas ao esporte com projeto Atleta do Futuro e a Casa de Apoio que atende em Gurupi pacientes e familiares de outros municípios que não têm condições de custear despesas com hotel e refeição. Apesar do foco do deputado Eduardo Fortes no público com fragilidade econômica, ele teve a força do agronegócio em sua eleição e se comprometeu em defender as pautas deste segmento na Assembleia Legislativa e Governo do Tocantins e, caso siga nesta vertente, dificilmente sairá candidato a prefeito de Gurupi. Porém, em suas entrevistas ele se manifestas com respostas dúbias quando é questionado e diz que “não é pré-candidato a prefeito”; mas, irá “esperar o andamento a política” […] e que irá “analisar futuramente para ver as conjunturas políticas e tomar as decisões corretas”, disse na semana passada ao jornalista Ruy Bucar em entrevista ao jornal Opção.

Gutierres supera agruras do passado e ganha confiança do eleitor para 2024

Depois de amargar o fel da derrota para prefeito de Gurupi contra a prefeita Josi Nunes nas eleições de 2020, Gutierres Torquato mostra que superou as agruras do passado, se elegeu deputado estadual nas últimas eleições e teve também ao seu lado como vitorioso o vice-governador Laurez Moreira (PDT), responsável por colocá-lo na política. Agora são nomes fortes e de confiança do governador Wanderlei Barbosa. Após eleito, Gutierres tem conseguido enfraquecer os movimentos pretéritos de resistências ao seu nome, tem arregimentado ex-aliados e passou a considerar cada eleitor como se fosse único, com nome e sobrenome. Somado e estes atributos, Gutierres criou o Instituto Gratidão Tocantins que desenvolverá trabalho social voltado para saúde, educação, esporte e cultural e tem como principal objetivo prestar auxílio às pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social. Um dos entraves seria convencer Dr. Maurício Nauar nome anunciado pelo grupo de Laurez para ser candidato nas eleições de 2024 e, por ser o número 1 na linha de sucessão de Gutierres Torquato na Assembleia ele não deverá criar transtorno algum. Agora no exercício do mandato tem confiança do partido e as novas ações no Instituto Gratidão Tocantins pode lhe dar uma nova oportunidade de disputa ou não. Disputa essa interessante, máquina do governo contra máquina municipal, e ele conhece bem e carrega nas costas a marca das duas.