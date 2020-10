Josi Nunes garante que vai retomar linha de ônibus e levar pavimentação asfáltica no bairro Industrial

Em mais uma visita ao setor Industrial nesse sábado, 25, a candidata a prefeita de Gurupi pela Coligação Agora é a Hora, Josi Nunes, acompanhada do seu vice, Gleydson Nato, destacou que vai retomar a linha de transporte coletivo que atendia aos moradores e também fez o compromisso de levar a pavimentação asfáltica ao local.

da redação

Moradora do setor Industrial há 20 anos, Adriana Cristina Ferreira contou que a falta do transporte coletivo causa transtornos quando sua família precisa se locomover pela cidade. “Aqui em casa a gente só tem uma moto, e para levar esses meninos todos, temos que ir e voltar várias vezes. Precisamos também de asfalto, de um posto policial, e retomar o transporte coletivo, que não tem mais”, contou.

Edson Campelo Ribeiro disse que mora no centro de Gurupi, mas visita, com frequência, o seu pai que mora no setor Industrial. “A grande dificuldade que vejo é a falta de uma linha de ônibus que a administração atual não deu apoio para voltar. O setor é muito, muito carente e nós precisamos de um administrador para voltar essa linha de ônibus para melhorar a vida do nosso povo que é muito sofrida”, assegurou.

Josi Nunes ouviu as demandas dos moradores e garantiu que sua Gestão dará uma atenção especial aos problemas do setor. “Ouvimos muitas reclamações dos moradores do setor Industrial, entre elas as principais estão focadas na falta do transporte público, falta de pavimentação asfáltica, problemas na saúde e também na questão da segurança. Nosso compromisso com os moradores daqui é retomar a linha que atendia o setor; fazer o asfalto, incluindo as obras de drenagem, terraplanagem, e bueiros inteligentes, que retém os lixos, para evitar transtornos na época da chuva. Na questão da Saúde, vamos contratar mais médicos para atender os moradores e na questão da Segurança vamos fazer parceria com o Governo do Estado para aprimorar o trabalho da Polícia Militar lá no setor em parceria com a Prefeitura’, garantiu Josi Nunes.