Josi Nunes garante que Prefeitura vai comprar de empresas instaladas em Gurupi para fomentar a economia local

Em seu programa eleitoral nesta terça-feira, 10, Josi Nunes destacou que na sua Gestão vai regulamentar a Lei da Micro e Pequena Empresa sobre a aquisição de insumos, produtos e serviços e incentivar os empreendedores individuais com a isenção do alvará e desconto para quem já está instalado.

da redação

Além disso, a candidata a prefeita de Gurupi pela Coligação Agora é a Hora assegurou que vai aproveitar a boa logística do município, cortada por duas principais rodovias do País, a BR-153 e 242, para fazer o município atrair novos investidores.

“É preciso reestruturar a economia da nossa cidade, apoiar as empresas existentes e atrair novos investidores para Gurupi. Temos um plano emergencial pós-Covid eficiente, que vai reerguer o comércio, ampliar as vagas de emprego e devolver a dignidade e a qualidade de vida das pessoas”, garantiu.

Josi afirmou também que o gestor público é o grande responsável pelo fomento da economia de uma cidade e, na sua Gestão e de Gleydson Nato, vão recuperar e estimular o potencial econômico de Gurupi, incentivando a indústria, o agronegócio, o comércio e o serviço.

“Vamos trabalhar políticas de incentivos fiscais para atrair novos investidores para nossa cidade, incentivar as compras governamentais do comércio, indústrias e serviços locais, vamos construir a rodoviária de Gurupi, criar a Feira da Moda e Beleza, efetivar o Polo da Moda de Gurupi, criar um calendário anual de eventos comerciais e fomentar a produção, comercialização e a divulgação dos bens e serviços produzidos aqui em Gurupi”, assegurou.

Josi frisou que as empresas e as indústrias são as grandes responsáveis pelo movimento da economia de Gurupi, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte. “Com a crise provocada pelo novo Coronavírus, o comércio da cidade caiu, empresas fecharam e a fila do desemprego cresceu. Por isso, precisamos avançar e investir na expansão empresarial, com planejamento, estrutura e organização”, afirmou.