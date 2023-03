por Wesley Silas

A valorização das ações do governador Wanderlei Barbosa e do seu vice, Laurez Moreira, secretários estaduais; assim como de entidades como Sebrae, Fecomércio, Fieto, Associações Comerciais, Câmaras de Dirigentes Lojistas e Poder Judiciário – cria um vínculo natural entre a comunidade e seus representantes servindo como modelo para outros prefeitos; pois desmistifica a ideia do ranço políticos pós-eleição e facilita o conhecimento dos serviços prestados pelos políticos aos seus eleitores, abrindo portas para as próximas eleições

Indiferente as bandeiras partidárias, nos últimos dias estes dois gestores evidenciam em suas redes sociais nomes como dos senadores Dorinha Seabra (UB), Irajá Abreu (PSD) e Eduardo Gomes (MDB), assim como os parlamentares federais e estaduais e, em especial os deputados estaduais da região (Eduardo Fortes, Gutierres Torquato e Eduardo do Dertins) e as parcerias com o Governo do Tocantins.

Embora este seja um exemplo de possibilidades de entendimento e diálogo, o povo/eleitor chama atenção de forma contundente por resultados de melhorias em busca de soluções para conclusão de várias obras em andamento e serviços públicos de qualidade, em especial, a saúde e educação.