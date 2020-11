Josi Nunes e Gleydson Nato são eleitos em Gurupi e garantem que farão uma Gestão que vai cuidar das pessoas

Josi Nunes e Gleydson Nato foram eleitos neste domingo, 15, para prefeita e vice-prefeito de Gurupi. Ao lado do governador Mauro Carlesse, eles comemoraram o resultado das urnas e garantiram que farão uma Gestão preocupada em cuidar das pessoas. “Contem sempre conosco! Nós vamos fazer a diferença e deixar uma marca histórica em Gurupi”, assegurou Josi.

por Redação

Emocionada, a prefeita eleita destacou a trajetória que percorreu até a vitória neste domingo. “É uma alegria muito grande, parece que nem caiu a ficha direito. É um sonho antigo e não só um sonho meu, é um sonho da minha mãe Dolores e de grande parte do povo de Gurupi. Foi o povo de Gurupi que fez eu mudar de opinião sobre ser ou não candidata. Eu atendi o apelo de grande maioria do povo de Gurupi, o apelo de vários amigos, me tornei candidata e hoje nós temos uma vitória. Isso é muito importante. Eu só tenho alegria neste momento e quero dizer ao povo de Gurupi que eu vou transformar essa alegria e essa emoção em trabalho. Iremos cumprir todos os nossos compromissos de campanha e honrar o voto de confiança que o povo nos delegou”, garantiu.

O vice-prefeito eleito de Gurupi, Gleydson Nato agradeceu os apoios recebidos durante a campanha e comentou sobre os pesados ataques que ele e Josi enfrentaram dos seus adversários.

“Nós fizemos uma campanha de projetos, uma campanha com transparência, humildade, responsabilidade e acima de tudo com o cuidado da nossa gente gurupiense. Nós sempre deixamos claro para a nossa população de Gurupi que amamos a nossa cidade e assim vamos transformá-la, em parceria com nosso governador Carlesse, com nosso deputado Gaguim. Para aquelas pessoas que tentaram fazer campanha tentando prejudicar a nossa imagem, está aí a verdade das urnas que refletiu a vontade do povo gurupiense”, destacou.

Grande apoiador da campanha de Josi e Gleydson, o governador Mauro Carlesse afirmou que eles resgatarão o protagonismo de Gurupi na região sul do Tocantins.