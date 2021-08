por Redação

O evento foi realizado no auditório da Assembleia e reuniu deputados, secretários estaduais, prefeitos, vereadores e lideranças políticas de todas as regiões do Estado.

Empossada na presidência do PSL Mulher, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, afirmou que vai trabalhar no sentido de empoderar as mulheres que desejam disputar espaços na política tocantinense.

“Nas próximas eleições haverá um grande número de mulheres na Assembleia Legislativa, nas Câmaras Municipais e em todos os espaços de poder. Queremos poder, sim, para sentarmos à mesa, discutir e decidir o destino dos municípios, do Estado e do País”, garantiu.

Novos encontros

Em entrevista após o evento, Carlesse disse que este foi apenas o primeiro de uma série de eventos de filiação.

“O que buscamos com isso é a união de todos, e assim elegermos deputados, prefeitos e vereadores para que o Estado tenha um alinhamento, no sentido de buscarmos o desenvolvimento do Tocantins, em todos os municípios, para melhorarmos a vida da nossa comunidade”.

Time reforçado

Em seu discurso, o presidente do Parlamento estadual, Antonio Andrade, agradeceu aos prefeitos, vereadores e líderes políticos que o seguiram, ao também filiarem-se ao PLS.

“Obrigado a todos vocês por mais esse gesto de confiança no nosso trabalho. O time que estou trazendo hoje para o PLS teve mais de 100 mil votos nas últimas eleições. É um time de mais de dez prefeitos, 11 vice-prefeitos e em breve virão muito mais, porque confiam no governador Mauro Carlesse. Juntos, faremos deste partido o maior do Estado do Tocantins”.

A partir o partido sai de cinco prefeitos para 23, entre eles os de Lagoa da Confusão, Thiago Soares; Fátima, Zé Antonio Andrade; Cachoeirinha, Paulo Macedo; Filadélfia, David Bento; Angico, Cleofan Barbosa; e formoso do Araguaia, Heno Rodrigues. Passa de três vice-prefeitos para 15; de um deputado estadual para dois. Conta também com 33 vereadores, número que segundo Andrade deverá aumentar muito nas próximas eleições municipais.

Caminho certo

Ex-presidente do PLS no Estado e atual vice, a deputada Vanda Monteiro destacou o crescimento da sigla no Tocantins.

“Entrego a presidência do PSL estadual e do PSL Mulher com a ciência que fiz o meu melhor e colhe hoje frutos benéficos. A presidência do governador, e a filiação do presidente da Assembleia e de mais de 40 nomes é a certeza de que estamos no caminho certo e de que o PSL será o maior partido do Tocantins”, assegurou.