Por Wesley Silas

A prefeita Josi Nunes e os três deputados que representam a região sul fizeram o abre alas antes de começar o Desfile. Apesar de não aparecer na foto o deputado Gutierrres Torquato, a convite da prefeita, prestigiou o desfile. Após ele a prefeita Josi Nunes darem as mãos durante lançamento do “Projeto Vivendo e Aprendendo com o Esporte” no final do mês de agosto.

A simbologia da aproximação, para alguns aliados da prefeita Josi, mostra, como nunca aconteceu na história política da cidade, que os políticos estão superando os palanques onde cada qual defende a cidade com seus projetos sociais em parceira com o município e o Governo do Tocantins.

Sobre o Desfile

A prefeita Josi Nunes entusiasmada com o retorno do desfile, destacou a importância do evento para a cidade. “O 7 de Setembro é uma data que celebra a Independência do Brasil e deve ser lembrada com muito respeito e patriotismo. Nosso desfile cívico é uma oportunidade para que nossa comunidade demonstre seu amor à pátria e fortaleça os laços de cidadania”, afirmou a prefeita.