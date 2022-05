por Wesley Silas

No um palco montado numa praça do Trevo da Praia, o Presidente da Ageto, Márcio Pinheiro, iniciou os discursos em tom agressivo e foi infeliz ao ignorar a prefeita de Gurupi que o recebeu e, para piorar a situação, enaltecer o nome do ex-prefeito Laurez Moreira como se ele ainda continuasse no poder municipal. Na mesma linha seguiu o discurso do suplente de deputado estadual e pré-candidato a deputado estadual, Gutierres Torquato (PDT), o ex-prefeito Laurez Moreira (PDT) numa sequência arrematada pelo deputado estadual e pré-candidato a deputado federal, Ricardo Ayres que fez questão de não cumprimentar a autoridade máxima da cidade (prefeita Josi Nunes) e ainda se dirigiu ao ex-prefeito Laurez como o “governador da região sul e Gutierres Torquato como o deputado estadual de Gurupi”, ignorando também o deputado Eduardo do Dertins (Cidadania).

O constrangimento foi tanto, que deputada estadual, Luana Ribeiro (PCdoB) solidarizou com a prefeita Josi Nunes “Eu tenho a certeza que a senhora será a melhor prefeita de Gurupi”

“Não farei a política do ódio”, Wanderlei Barbosa

Os discursos deixaram o governador Wanderlei Barbosa em uma verdadeira saia justa e, no final do seu discurso defendeu um palanque de “convergência” e sem a “política do ódio”.