Por Wesley Silas

Faltando 27 dias para as eleições e em meio a celeuma da disputa ao senado e ao governo do Tocantins, a renúncia do ex-governador Mauro Carlesse (Agir) deixou um grande número de líderes políticos e religiosos livres para apoiar outras candidaturas a exemplo da pastora Jercilene Moreira da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Bom Samaritano, no Jardim Aureny III, da pastora Luciana Xavier da Igreja Evangélica Casa da Oração, Ministério Pentecostal, do Jardim Taquari e líderes políticos como os 07 vereadores de Almas, do ex-deputado estadual Manoel Queiroz (PL) e seu irmão, o vereador de Augustinópolis Antônio Queiroz (Progressistas), do ex-prefeito de Itaguatins, Vital Moreno e do vereador Zé Filho, ambos do União Brasil e na região sul a prefeita de Gurupi, Josi Nunes (PL) e o vice-prefeito e candidato a deputado estadual, Gleydson Nato (PL).

No caso da prefeita Josi Nunes o fato do ex-prefeito Laurez Moreira (PDT), considerado seu principal inimigo político, está na vice da chapa do governador Wanderlei pode ser considerado como uma “faca de dois gumes”. Isso porque se Wanderlei vencer as eleições, Josi não terá Laurez na disputa a prefeitura nas próximas eleições, por outro lado o apoio do senador Eduardo Gomes (PL) à candidatura de Dimas (PL) e Amastha (PSB) terá grande peso na escolha devido ao empenho de Gomes em liberar recursos para Gurupi e neste momento foi o principal articulador para a prefeita conseguisse duas importantes obras como a via Leste-Oeste no Parque Mutuca e a Estação da Cidadania que estão em andamento com investimentos de, aproximadamente, R$ 40 milhões. Tem ainda o peso do grupo Stival, aliado de Josi Nunes, e que tem o empresário Oswaldo Stival Júnior (PSB) como primeiro suplente de Amastha.