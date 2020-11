Josi Nunes destaca parcerias com os governos estadual e federal e diz que “a partir de agora não tem 90 e nem 40”

A mensagem de agradecimento a ex-deputada Josi Nunes (PROS) foi voltada à superação dos traumas de palanques e garantiu que irá recompensar o apoio dos eleitores com trabalho com parcerias com o governador Mauro Carlesse (DEM) e em Brasília com o líder do governo Bolsonaro no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB) e com o vice-líderes do governo na Câmara, deputado Carlos Gaguim (DEM) responsável por fazer a “mediação entre Gurupi e a bancada federal”.

por Wesley Silas

Na mensagem em que prefeita eleita comemora a vitória, Josi Nunes usou palavras sensatas após uma eleição traumática que ficará marcada na história de Gurupi.

“Vamos continuar todo este processo de crescimento e desenvolvimento de Gurupi. Nossa campanha foi limpa propositiva, baseada na verdade e a partir de agora não tem 90 e nem 40, tem o povo de Gurupi e daremos continuidade a partir de amanhã que Gurupi precisa e merece”, disse.