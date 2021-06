A manhã desta segunda-feira (28), foi marcada em Gurupi pela entrega de 20 leitos de UTI Covid-19 no Hospital Geral de Gurupi (HGG), pelo governador do Tocantins Mauro Carlesse, iniciando a semana com uma boa notícia para a região Sul do Estado. A prefeita Josi Nunes participou da solenidade e enalteceu a importância dos leitos, bem como a parceria com o governo estadual.

Com esta entrega, Gurupi chega a 56 leitos de UTI Covid-19. Os novos leitos já estão aptos a receber, a partir desta segunda-feira, pacientes de Gurupi e região acometidos pela doença. Além da entrega dos leitos, o governador Mauro Carlesse apresentou aos profissionais da imprensa e às autoridades presentes, as dependências do HGG, que terá sua primeira etapa inaugurada em breve.

A prefeita Josi Nunes salientou a importância dos leitos para a saúde de Gurupi. “Esperamos que a comunidade não precise utilizar esses leitos e que consigamos de outras formas minimizar o impacto da pandemia, mas é fundamental que no pico em que estamos vivendo tenhamos estrutura para atender a nossa comunidade que necessitar do atendimento”, disse.

Na ocasião a prefeita ainda reforçou a parceria entre município e governo estadual. “É a primeira vez que Gurupi está alinhada com os governos estadual e federal. É importante essa parceria para que obras e projetos sejam concretizados. A prefeitura sozinha não consegue realizar tudo que um município precisa. Daí a importância das parcerias com o governador Carlesse e a bancada federal”, acrescentou.

O secretário municipal de Saúde de Gurupi, Relmivam Milhomem, também esteve presente na solenidade e disse que a entrega dos leitos desafoga o sistema de saúde do município. “É importante salientar a sensibilidade do governador Mauro Carlesse de ver que a comunidade precisa desse apoio e essas 20 UTI’s vão desafogar o Hospital Regional e o sistema de saúde, tanto de Gurupi como de toda região, num momento em que infelizmente a pandemia voltou a crescer e consequentemente, a necessidade de leitos de UTI”, afirmou.

O governador Mauro Carlesse enalteceu a estrutura do HGG e a importância dos leitos para atender a população.

“É uma obra de primeiro mundo, com estrutura e tecnologia que poucos grandes hospitais têm, tudo isso para atender saúde da população, hoje com leitos de Covid-19, mas em breve iremos atender no geral, é importante que nossa comunidade se sinta segura”, disse, reforçando a parceria com Gurupi. “Temos grandes projetos para realizarmos com a prefeita Josi em Gurupi nas áreas da infraestrutura, educação, saúde, esporte e lazer, entre outras”, completou.

O secretário de Saúde do Estado, Edgar Tolini, disse que os leitos reforçam não o enfrentamento à Covid-19, mas futuramente servirão também como leitos de UTI convencionais. “É uma grande colaboração para darmos uma retaguarda mais importante ao paciente que precisa de UTI, pois estes pacientes têm ocupado os leitos por mais tempo, apesar da queda no número de óbitos. Esperamos que após o término desta situação mais crítica de Pandemia, possamos utilizar os leitos para UTI convencional e ocupar a parte do hospital que já está pronta que é a parte administrativa e ambulatório”, relatou.