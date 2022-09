Share on Twitter

Share on Facebook

Por Wesley Silas

O ex-prefeito de Palmas e candidato ao senado, Carlos Amastha, fez um discurso com ataques ao ex-governador, Mauro Carlesse (Agir). De imediato a prefeita Josi Nunes abandonou a reunião por considerar um desrespeito a ela que tem como característica ser leal aos seus companheiros.

“Em uma reunião do Ronaldo Dimas , durante a fala do candidato Amastha, ele foi desrespeitoso com o ex-governador Carlesse. Ela não aceitou participar da reunião política onde há agressão aos companheiros de sua gestão”, disse um aliado da prefeita Josi Nunes ao Portal.

Após a reunião o primeiro suplente, Oswaldo Stival Júnior, interveio e harmozou o ambiente político, enquanto Josi Nunes deixou o recado.

Em Gurupi a prefeita Josi Nunes (UB) apoia a professora Dorinha (UB) ao senado e Ronaldo Dimas (PL) ao governo.