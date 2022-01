Por Redação

Ao lado do vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato, Josi recebeu os prefeitos e lembrou que o grupo está se organizando há algum tempo e que em 2021 foram realizados muitos encontros, a maioria de forma virtual. Ela destacou que este é o primeiro encontro presencial dos prefeitos da Região Sul realizado neste ano.

“O objetivo do encontro é discutirmos o plano de desenvolvimento da nossa região, quais são os nossos desafios, quais são os nossos principais objetivos e como alcançar estes objetivos. Nós estamos nos unindo por meio de vários instrumentos, como os consórcios, podemos trabalhar também com as parcerias público privada. Então este primeiro encontro de 2022 é para discutir alternativas, propostas e desenvolver objetivos de desenvolvimento na nossa região, tudo em conjunto”, frisou.

Durante o encontro ficou definido que será criado um termo de cooperação entre os 18 municípios da Região Sul incluindo vários aspectos para proporcionar a integração de estrutura e serviços, como: maquinário, ambulância, equipamentos de saúde, comercialização de produtos, entre outros. O termo de cooperação, será formalizado pelo jurídico da ATM e a previsão que a assinatura do documento aconteça no dia 18 de fevereiro, em Formoso do Araguaia.

O prefeito de Talismã e presidente da Associação Tocantinense dos Municípios (ATM), Diogo Borges, ressaltou a importância da união dos prefeitos para o fortalecimento da Região Sul. “Hoje acontece aqui em Gurupi algo histórico que é o primeiro encontro somente com prefeitos, onde discutimos termos de cooperação técnica para os municípios se ajudarem, principalmente na questão das estradas vicinais, e falamos também de outras situações de relevância em que a união vai favorecer o nosso povo”, disse.

O presidente da ATM aproveitou a oportunidade para parabenizar a prefeita Josi pela iniciativa do evento. “A nossa anfitriã que é a prefeita Josi, tem uma larga experiência política, já foi deputada estadual e federal, nos recebeu para trocar essa experiência e colocar Gurupi como a nossa capital da Região Sul, que é destaque por ser a maior cidade da nossa região”, finalizou Diogo Borges.

O prefeito de São Valério da Natividade, Olímpio Arraes, também destacou a importância da união entre os municípios para o desenvolvimento da região. “É muito importante isso porque nós prefeitos precisamos estar unidos. Nós estamos vivendo dias difíceis, com muitas dificuldades, e se nós não nos unirmos, por meio da AMT e dos consórcios municipais, nós não conseguiremos atender bem as nossas comunidades”.

Presenças

Também participaram do encontro as prefeitas de Figueirópolis, Jakeline Pereira, e de Jaú do Tocantins, Luciene Araújo; além dos prefeitos de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues; de Peixe, Cezinha; de Araguaçu, Jarbas Ribeiro; de Palmeirópolis, Bartolomeu Moura; de Dueré, Valdení Carvalho; de Cariri do Tocantins, Júnior Marajó; e de São Salvador, Edmar da Construção.