Por Wesley Silas

Com origens no legislativo, a prefeita de Gurupi, assim como o ex-prefeito, Laurez Moreira (PSDB), são considerados os políticos mais experientes da região sul do Tocantins. Depois de romper com Laurez Moreira após apoiá-lo em duas eleições, a prefeita Josi Nunes conseguiu vencer, Gutierres Torquato (PSB), candidato indicado na linha de sucessão de de Laurez com o apoio do governador Mauro Carlesse (PSL).

Os tentáculos do grupo de Laurez por meio de Gutierres conseguiu força para eleger o presidente da Câmara Rodrigo Maciel (PSL) que teve apoio de outros 07 vereadores.

Antes mesmo da filiação do governador Mauro Carlesse e da prefeita, Josi Nunes no PSL, a líder do Executivo municipal conseguiu maioria na Casa Legislativa e agora conta com o apoio de 13, entre os 15 vereadores. Sendo assim, apenas os vereadores Marilis Fernandes (Progressista) Valdônio Rodrigues (PSB) ligados à senadora Kátia Abreu (Progressista) e ao ex-prefeito, Laurez Moreira (PSDB) permanecem na oposição.

“Valdonio Rodrigues será bem vindo e creio que não demora”, arrematou um dos vereadores da base da prefeita.