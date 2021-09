por Wesley Silas

Prefeita Josi, juntamente com vereadores e o vice-prefeito, Glaydson Nato, farão nesta terça-feira, 28, mais uma “via sacra” em busca de recursos para Gurupi. Josi Nunes já teve a oportunidade de representar o Tocantins no Congresso Nacional como deputada federal e agora o bom relacionamento harmônico com a bancada federal e conhecimentos sobre os caminhos para conseguir recursos federal é imprescindível para desenvolver uma boa gestão e, em suas idas a Brasília, Josi Nunes já conseguiu mais de R$ 50 milhões em recursos que começam a ser investidos ainda neste ano no município de Gurupi.

“Estou em Brasília aguardando a chegada no nosso vice-prefeito Gleydson Nato e de vereadores para amanhã e nós vamos fazer uma caminhada em todos os deputados federais e senadores para solicitarmos recursos para Gurupi”, disse a prefeito ao Portal Atitude.

O primeiro resultado positivo desta última ida a Brasília nesta segunda-feira, 27, começou a aparecer, pois ela já conseguiu com o deputado federal Carlos Gaguim a liberação de 2.012.767,00 de emenda impositiva de bancada para ajudar no custeio da saúde municipal.

“Hoje agradecemos o deputado Gaguim que liberou mais de R$ 2 milhões para custeio na saúde porque Gurupi toda sabe das dificuldades que enfrentamos neste ano com a pandemia e não recebemos recursos para Covid-19 e isso fez com que as despesas com a saúde aumentassem e o recursos que recebemos do Ministério da Saúde é insuficiente e não dá nem para pagar a folha e por isso nós estamos fazendo ajuste”, explicou a prefeita.

Segundo ela, os recursos oriundos da bancada federal irão dar garantias para fechas as contas deste ano com pagamento de fornecedores e dos servidores da saúde municipal. Ela adiantou ainda que no início de 2022 haverá mudanças para minimizar o déficit nas contas da saúde municipal.

“Com este recurso conseguido por meio do deputado Gaguim nós vamos poder fechar este ano pagando fornecedores e a folha dos servidores. Só que precisamos de mais e estivemos com o senador Eduardo Gomes solicitando mais recursos para a saúde para que possamos fechar este ano. A partir do ano que vem, com os ajustes que queremos realizar com recursos quem vem do Ministério da Saúde junto com a complementação do município, os recursos serão suficientes para manter todo o sistema da saúde de Gurupi.