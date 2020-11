Josi Nunes comenta repercussão do discurso de Laurez “misógino e preconceituoso” repercutido em sites de Palmas

O violento discurso com falas como “vão para longe de Gurupi e Gurupi não aceita mais este tipo de gente […]Já ‘tá velha” feito pelo prefeito pegou mal e foi repercutido nos sites Cleber Toledo e Gazeta do Cerrado. A jornalista, Maju Cotrim, considerou exageros e o pontuou o discurso como misógino contra a candidata Josi Nunes. “Em suas duas eleições ele precisou do apoio de uma mulher idosa para conseguir alcançar seus objetivos”, disse Josi Nunes ao comentar a tentativa de ridicularização em um discurso com críticas a idade e a competência de Josi Nunes.

por Wesley Silas

Um dos principais discursos do prefeito Laurez Moreira após ele ter deixado a Câmara de Deputado para convencer os gurupienses sobre a importância da sua experiência em Brasília para conseguir recursos federais para Gurupi. Agora, passados quase 08 anos o prefeito ataca a candidata e ex-deputada federal com um discurso completamente contrário daquele que o ajudou a se eleger nos últimos dois mandatos. “Ela disse que é competente porque já foi deputada estadual, deputada federal e o Gutierres ainda não foi. Minha gente deputado é um cargo diferente do que Executivo”, disse Laurez. Lembrando que para ser prefeito Laurez sempre destacou a sua experiência como deputado federal para ser prefeito de Gurupi ao Portal Stylo.

“Tem gente que fica velho e não aprende a administrar nada. Ela [Josi] é um exemplo. Já ‘tá velha, acabou o patrimônio do pai, acabou o patrimônio da mãe e agora quer vender o povo de Gurupi. Ela não vai vender o povo de Gurupi, não. Ela se vende, ela vende a honra de sua família, mas ela não vende o povo de Gurupi”, afirmou o prefeito durante o último comício quando defendia o nome de Gutierres para prefeitura de Gurupi.

Confira abaixo o discurso durante o último comício de Gutierres Torquato.

A editora do site Gazeta do Cerrado, Maju Cotrim considerou o as declarações do prefeito como misógina e degradante num processo eleitoral. Ela consultou ainda a Pós-Doutora em Assuntos para Mulheres, Gleys Ramos. “O machismo é quando faz piada e a misoginia é quando não tolera envelhecimento das mulheres”, disse Glys.

“Demonstra falta de respeito”

Ao Portal Atitude, a candidata Josi Nunes citou que o prefeito nas duas eleições anteriores necessitou do apoio de uma pessoa idosa [Dolores Nunes] para se eleger e que não irá responder as falas com ofensas.

“É lamentável o acontecido, isso demonstra falta de respeito com a pessoa idosa, com a mulher, no entanto em suas duas eleições ele precisou do apoio de uma mulher idosa para conseguir alcançar seus objetivos, todavia não irei responder com ofensas, o povo de Gurupi não merece esse tipo de atitude de um representante!”, disse a candidata Josi Nunes.

A jornalista Roberta Tum, também solidarizou em sua rede social com a ex-deputada.