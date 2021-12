Por Wesley Silas

Em meio a foguetório de final de partida de futebol, Gurupi vive uma situação de insegurança com a decisão judicial que afastou a prefeita Josi Nunes e ainda determinou a ilegitimidade dela do seu vice Gleydson Nato e do governador afastado, Mauro Carlesse. Em nota, a prefeita Josi Nunes disse que recebe a decisão com serenidade e que a decisão não tem efeito imediato e parece no cargo. Carlesse disse que respeita a decisão, porém alega que a decisão ocorreu no momento em que ele “encontra-se afastado do cargo e enfrenta uma batalha judicial e destacou “a fragilidade do conjunto de provas” .

A decisão movimentou Gurupi neste sábado e, como já noticiou o Portal Atitude no dia 04 de novembro na ação de Investigação Judicial Eleitoral com a finalidade de apurar abuso de poder político e econômico.

Em nota conjunta a prefeita Josi Nunes e seu vice, Gleydson Nato, disseram que “recebem com muita serenidade a decisão de 1ª instância divulgada neste sábado, 04, e reafirmar que a sentença não possui efeito imediato”. Portanto, permanecem nos cargos.

Confira as notas:

COMUNICADO

A Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e o vice-prefeito, Gleydson Nato, vem a público esclarecer que recebem com muita serenidade a decisão de 1ª instância divulgada neste sábado, 04, e reafirmar que a sentença não possui efeito imediato. Portanto, permanecem Prefeita e Vice-prefeito de Gurupi.

Informam que as medidas judiciais cabíveis já estão sendo providenciadas para reverter a sentença.

Assim, reiteram seu compromisso com a população gurupiense que os elegeu democraticamente com a grande maioria dos votos. E, afirmam que seguem trabalhando com a mesma seriedade e comprometimento, certos de terem agido dentro da legalidade.

Gurupi, 04 de dezembro de 2021.

Secretaria de Comunicação

Prefeitura de Gurupi

Nota governador afastado Carlesse

04/12/2021

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, recebe com surpresa e estranhamento, decisão judicial referente às eleições municipais em Gurupi, vencidas no voto pela chapa da prefeita Josi Nunes e do vice Gleydson Nato. Estranhamento em virtude da decisão ocorrer justamente no momento em que Mauro Carlesse encontra-se afastado do cargo e enfrenta outra “batalha” judicial.

Apesar de respeitar a decisão, é preciso destacar que as referidas denúncias usadas como base da sentença já haviam sido desconsideradas pelo Ministério Publico Eleitoral, em virtude da fragilidade do conjunto de provas.

Ao reafirmar o respeito ao trabalho da Justiça Eleitoral em Gurupi, é preciso lamentar seus efeitos, que resultam em insegurança e instabilidade.

É preciso informar a população que nossos advogados já trabalham no recurso que apresentaremos e confiamos que a decisão em primeira instância será reformulado e a nossa inocência será decretada. Pois tudo que fizemos foi esclarecer as pessoas de que uma gestão em parceria entre o Município e o Estado seria o melhor para Gurupi e assim vinha ocorrendo.

Por fim, é preciso esclarecer que todos os efeitos desta decisão, só podem ser considerados definitivos após o julgamento do recurso que iremos apresentar. Portanto, ainda não há que se falar em afastamento da Prefeita e do Vice e nem em inelegibilidade.

Assessoria de Imprensa

Governador Mauro Carlesse