Durante solenidade de abertura dos atendimentos do Centro de Especialidades Odontológicas ocorrido nesta quinta-feira (24) a prefeita Josi Nunes e o vice Gleydson Nato aproveitaram para se defenderem de ataques que vem sofrendo de grupos da oposição em Gurupi.

por Régis Caio

As críticas, em tom de desabafo, foram direcionadas a grupos de oposição ligados ao ex-prefeito Laurez Moreira, que segundo Gleydson Nato, estão atacando a atual gestão nas redes sociais.

“As falácias continuam. Quero dizer que estamos até hoje pagando dívidas da gestão irresponsável que saiu e que diz ser a melhor. Nós temos várias obras inauguradas que estão caindo em pedaços, pois não foram bem feitas, assim como asfaltos de péssima qualidade que eles fizeram”, desabafou o vice-prefeito.

Já a prefeita afirmou que algumas prestadoras de serviço que não receberam do município no ano passado estão recebendo agora. “Estamos efetuando o pagamento que eles não fizeram e gradativamente todos serão pagos, pois no nosso governo tudo está sendo honrado”, declarou.